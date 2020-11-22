Родители школьников поссорились в чате и устроили драку со стрельбой в Петербурге

Поссорившиеся родители школьников накидывались друг на друга во дворе дома 21 ноября. Участники драки падали на капот припаркованных машин. В какой-то момент рукоприкладство завершилось, но затем кулаки снова пошли в ход. Причем во время драки взрослые использовали травматическое оружие, прозвучал выстрел.

Шестеро родителей подрались на проспекте Тореза в Выборгском районе. Всех их доставили в полицию, где в отношении дебоширов составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Взрослые отказались предъявлять друг другу взаимные обвинения. Никто не пострадал.

Полицейские изъяли газовый и травматический пистолеты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Санкт-Петербурге другие взрослые поссорились в родительском чате. Тогда стороны не смогли договориться о дате сдачи теста по русскому языку. Зачинщицей конфликта считают жительницу Волгограда Ануш. Она обвинила мужчину в оскорблениях. Супруг Ануш решил разобраться с обидчиком и встретился с ним в отделении Сбербанка вместе с двумя товарищами. Пострадавший получил удар по голове, впал в кому и 1 ноября скончался.