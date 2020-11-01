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    01 ноября 2020, 13:46

    Появилось фото спасенного из-под завалов после взрыва в гаражах в Мытищах

    Андрей Иванов

    Спасатели нашли пострадавшего под обломками гаража в Мытищах. Мужчину передали медикам.
    Появилось фото спасенного из-под завалов после взрыва в гаражах в Мытищах | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Утром 1 ноября в одном из мытищинских гаражных кооперативов случился взрыв. Пять гаражей общей площадью 50 «квадратов» рухнуло. У трех обрушилась кровля, у двух повреждены стены.

    В прокуратуре сообщили об одном погибшем. В МЧС эту информацию пока не подтвердили и рассказали о мужчине, которого достали из-под завалов. Второго сейчас ищут.

    О причинах взрыва информации нет. На месте происшествия работают 26 человек и 11 единиц техники.