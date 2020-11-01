Появилось фото спасенного из-под завалов после взрыва в гаражах в Мытищах

Спасатели нашли пострадавшего под обломками гаража в Мытищах. Мужчину передали медикам.

Источник фото: телеканал «360»

Утром 1 ноября в одном из мытищинских гаражных кооперативов случился взрыв. Пять гаражей общей площадью 50 «квадратов» рухнуло. У трех обрушилась кровля, у двух повреждены стены.

В прокуратуре сообщили об одном погибшем. В МЧС эту информацию пока не подтвердили и рассказали о мужчине, которого достали из-под завалов. Второго сейчас ищут.

О причинах взрыва информации нет. На месте происшествия работают 26 человек и 11 единиц техники.