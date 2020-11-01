«По имеющейся информации, есть погибший и пострадавшие», — сказали в прокуратуре.

Городская прокуратура проводит проверку. На место ЧП выехал мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев.

Однако в МЧС не подтвердили информацию о смерти местного жителя.

«Нет, пока не подтверждаем. Один человек извлечен [из-под завалов] и передан медикам. Второй остается под завалами. Пока преждевременно говорить о его состоянии», — рассказали «360» в пресс-службе ведомства.

Взрыв случился в гаражном кооперативе утром 1 ноября, возгорания не последовало. Произошло обрушение гаража на площади 50 квадратных метров. Разрушено пять строений: у трех обрушились кровельные перекрытия, у двух частично повреждены стены.

Причины устанавливаются. На месте работают спасатели МЧС, приехали полицейские. В ликвидации последствий обрушения участвуют 26 человек и 11 единиц техники.