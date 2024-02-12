Криминал 12 февраля 2024, 12:59 Покушение на бизнесмена из Челябинской области заказала женщина Ura.ru выяснило личность заказчика убийства бизнесмена Спиридонова из Троицка РИА «Новости»

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Организатором покушения на бизнесмена Бориса Спиридонова, проходящего фигурантом по делу о взятках в мэрии города Троицка Челябинской области, оказался риелтор фирмы, связанной с еще одним фигурантом этого дела о коррупции. Об этом сообщил источник Ura.ru.

По словам собеседника агентства, женщину задержали в Кременкуле. По предварительным данным, именно она заказала убийство Спиридонова.

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О задержании 22-летней женщины, обвиняемой в приготовлении к убийству, 12 февраля сообщили в региональном СУ СК. По данным следствия, в период с января по 11 февраля этого года обвиняемая с целью убийства 35-летнего предпринимателя подыскала соучастников для убийства бизнесмена за шесть миллионов рублей, а также создала условия, чтобы реализовать задуманное, но им помешали сотрудники УФСБ.

В пресс-службе добавили, что задержанной уже предъявили обвинение, кроме того, следователи обратились в суд с ходатайством об ее аресте.

Как уточнило Ura.ru, о покушении на Спиридонова стало известно в минувшие выходные. Его жена заявляла о том, что он уехал из Троицка в Челябинск и пропал. Перед этим мужчина успел сообщить, что его преследует черный джип. Затем выяснилось, что убийство бизнесмена инсценировали.

Сотрудники УФСБ, которые знали о планах преступников, организовали спецоперацию по задержанию киллера — автомобилем Спиридонова в момент покушения управлял другой человек. Злоумышленника, который должен быть убить предпринимателя, задержали.