22 марта 2024, 23:29
Подмосковные энергетики ввели режим повышенной готовности после теракта в Crocus City Hall
Режим повышенной готовности ввели подмосковные энергетики с террористическим актом в «Крокус Сити Холле». Он будет действовать с с 21:30 22 марта.
На дежурство заступили 303 бригады работников и 573 единицы спецтехники, включая 79 передвижных дизельных электростанций.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о создании оперштаба после ЧП в Crocus City Hall.
Электричество
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