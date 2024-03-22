Подмосковье

22 марта 2024, 23:29

Подмосковные энергетики ввели режим повышенной готовности после теракта в Crocus City Hall

Читать 360tv в

Режим повышенной готовности ввели подмосковные энергетики с террористическим актом в «Крокус Сити Холле». Он будет действовать с с 21:30 22 марта.

На дежурство заступили 303 бригады работников и 573 единицы спецтехники, включая 79 передвижных дизельных электростанций.

Реклама

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о создании оперштаба после ЧП в Crocus City Hall.

Электричество

Реклама

Реклама