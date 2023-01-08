Эксклюзив 08 января 2023, 15:28 Появились подробности пожара с тремя погибшими на улице Дмитрия Ульянова в Москве Прокуратура подтвердила гибель трех человек при пожаре на улице Дмитрия Ульянова в Москве

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Огонь охватил 20 квадратных метров в трехкомнатной квартире на 14-м этаже дома на улице Дмитрия Ульянова в Москве, где погибли три человека. Подробности смертельного пожара сообщил источник «360».

Пламя тушили в одной из комнат и коридоре. На этаже работают три звена ГДЗС. В общей сложности на месте происшествия находятся пять звеньев, добавил он.

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Ранее в МЧС сообщили, что во время ЧП удалось спасти четырех человек. Источник «360» сообщил, что еще три жильца погибли. Все обстоятельства случившегося уточняются.

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В прокуратуре Москвы заявили, что начали проверку по факту случившегося. В ведомстве подтвердили, что жертвами пожара стали три человека.

На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует гагаринский межрайонный прокурор Роман Нефедов.