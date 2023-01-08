Эксклюзив 08 января 2023, 15:11 Три человека погибли при пожаре в многоэтажке на улице Дмитрия Ульянова в Москве — источник Источник «360»: при пожаре в доме на улице Дмитрия Ульянова в Москве погибли 3 человека РИА «Новости»

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Три человека погибли при пожаре в жилом доме на улице Дмитрия Ульянова в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. Еще четырех жильцов многоэтажки удалось спасти.

В региональном МЧС «360» ранее подтвердили факт пожара в доме на этой улице. Все обстоятельства происшествия уточняются. Площадь возгорания в ведомстве пока не назвали.

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По словам источника «360», очевидцы слышали на месте происшествия сильный хлопок. Пожарные звенья направились на проверку верхних этажей.

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