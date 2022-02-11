Появились подробности крушения самолета Ан-2 на Камчатке

Упавший на Камчатке самолет Ан-2 потерпел крушение в одном километре от взлетной полосы, сообщили в МЧС по Камчатскому краю. На борту находились два человека, оба погибли при пожаре, который начался после падения воздушного судна.

«Самолет совершил падение при взлете на удалении один километр от взлетной полосы села Северные Коряки. На борту находилось два члена экипажа. К ликвидации происшествия привлечено порядка 45 человек и девять единиц техники», — отметили в ведомстве. Сообщение процитировал Telegram-канал «Известия».

В МЧС уточнили, что Ан-2 упал в районе села Коряки Елизовского муниципального района. Он летел в село Тымлат Карагинского муниципального района с грузом. В ведомстве отметили, что на борту находились два члена экипажа — тело одного уже нашли, местоположение второго сейчас устанавливают.

Ранее губернатор края Владимир Солодов заявил, что оба члена экипажа погибли при пожаре.