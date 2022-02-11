Находившиеся на борту упавшего на Камчатке Ан-2 люди погибли

Два человека, которые находились на борту упавшего на Камчатке Ан-2, погибли при пожаре. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«В нем находились два члена экипажа, по предварительной информации от МЧС, они погибли при падении самолета и пожаре», — сказал он в своем Telegram-канале.

В МЧС по Камчатскому краю сообщили РИА «Новости», что сотрудники экстренных служб уже добрались до места крушения. Тело одного из погибших удалось найти, сейчас пожарные тушат возникшее возгорание.

Ранее стало известно, что самолет Ан-2 с двумя людьми на борту упал у села Коряки Елизовского района. На место оперативно направились сотрудники МЧС. По некоторым данным, самолет летел в Тымлат с грузом.