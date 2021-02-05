Стали известны подробности о мужчине, упавшем в Воронеже на коляску

Мужчина, упавший в Воронежской области на коляску с ребенком, был студентом. Ему было 20 лет.

Погибший учился в государственном промышленно-гуманитарном колледже. Об этом рассказали в прокуратуре и Следственном комитете региона. Заведено уголовное дело.

«Незамедлительно выехавшими на место трагедии следователями СК России провели осмотр места происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер. Следственными органами Следственного комитета РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — рассказали в СК.

Руководитель регионального следственного управления взял дело на личный контроль.

В четверг, 4 февраля, мужчина выпал из окна 17-го этажа жилищного комплекса «Звездный» в воронежском микрорайоне Шилово. Он приземлился на коляску, где находился пятимесячный ребенок. По словам свидетелей происшествия, мужчина погиб на месте. Ребенку оказали экстренную медицинскую помощь, однако спасти его не удалось.