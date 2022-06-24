Появились новые кадры из Сочи, где две машины смыло в Черное море

Район Сочи, где два автомобиля смыло в Черное море, приходит в себя от последствий непогоды. Там повалены деревья, испорчены различные постройки. В Сети появились новые кадры оттуда.

На видео запечатлена машина, которую практически унесло в открытое море, она перевернута. Местный житель заявил, что еще семь машин ушло в море.

Ранее стало известно, что два автомобиля в Лазаревском районе Сочи вынесло в море. Там находились восемь человек, одного удалось спасти, остальных ищут.

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозировали сильный дождь, ветер, град.

По данным пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье», прошлой ночью на федеральной трассе А147 Джубга — граница с Абхазией зафиксировали три селя, а также три случая падения деревьев на проезжую часть. Все произошло на территории от поселка Волконка до поселка Зубова Щель.