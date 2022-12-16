Важное 16 декабря 2022, 11:26 Вертолет потерпел крушение в Улан-Удэ РЕН ТВ: на аэродроме в Улан-Удэ потерпел крушение вертолет

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Вертолет потерпел крушение в аэропорту Байкал в Улан-Удэ. Три человека погибли, рассказал в своем Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

Авиакатастрофа произошла днем 16 декабря, спасателей вызвали в 15:20 (10:20 по московскому времени). Вертолет Ми-8 загорелся при посадке на рулежной дорожке, не задев взлетно-посадочную полосу. Вертолет еще не приняли в эксплуатацию — по словам главы региона, авиазавод не успел передать его заказчику. На борту находились три члена экипажа, все погибли.

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Пожарно-спасательный гарнизон выехал на место и работает по второму, то есть повышенному, рангу сложности, рассказали в Главном управлении МЧС России по Республике Бурятия.

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Видео с места крушения опубликовал РЕН ТВ. Вертолет летел из аэропорта Восточный на аэродром Байкал и загорелся, по словам источника телеканала, возле заправочной площадки.