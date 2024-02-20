Происшествия 20 февраля 2024, 12:08 Появились кадры тушения пожара в Шатуре МЧС: открытое горение в двухэтажном доме в Шатуре ликвидировали

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В Шатуре ликвидировали открытое горение. Кадры с места возгорания опубликовали в пресс-службе МЧС России.

«В Шатуре пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций», — уточнили в ведомстве.

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Судя по видео, пожарные находились в чердачном помещении. Все перекрытия там полностью выгорели.

Спустя время появилась информация о полной ликвидации возгорания. На месте ЧП работали 43 специалиста и 11 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Пожар произошел утром во вторник, 20 февраля, в двухэтажном доме в Шатуре. Там загорелась кровля. Из-за возгорания из жилого дома пришлось эвакуировать людей. Огонь распространился на площади в 400 квадратных метров. Что послужило причиной возгорания на крыше двухэтажного дома — пока неизвестно. Обстоятельства пожара предстоит установить специалистам.