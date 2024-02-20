Происшествия 20 февраля 2024, 11:33 Жильцов двухэтажного дома в Шатуре эвакуировали из-за пожара МЧС: крыша двухэтажки загорелась в Шатуре, жильцов эвакуировали

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Крыша двухэтажного дома загорелась в Шатуре. Жильцов пришлось эвакуировать. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Огонь распространился на 400 квадратных метров. На месте работают более 50 специалистов и 17 спецмашин. По последним данным, пожар удалось локализовать по всей площади. Предварительно, пострадавших нет.

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Стало известно также о серьезном возгорании на складе на Калужском шоссе в Москве. Площадь распространения пожара достигла 540 квадратных метров. Здание частично обрушилось.

А в Омской области в ночь на 20 февраля сгорел недостроенный деревянный храм, который возводили более 10 лет на средства прихожан. Жители поселка Марьяновка, где случился пожар, назвали зрелище «очень страшным». Огонь охватил 330 «квадратов» церкви Рождества Пресвятой Богородицы на улице Победы. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение примерно через час. Никто не погиб и не пострадал. Причину пожара пока не установили.