Эксклюзив 18 апреля 2024, 11:17 Появились кадры с полыхающим мусороперерабатывающим заводом в Подмосковье МЧС: мусор загорелся на свалке у Каширского шоссе в Московской области

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На территории мусороперерабатывающего завода на Каширском шоссе в Подмосковье начался крупный пожар. В пресс-службе МЧС России по Московской области «360» сообщили, что огонь распространился на 900 квадратных метров.

«Каширское шоссе, 26-й километр, горение мусора на свалке. Площадь 900 квадратных метров», — передали в министерстве.

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По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают спасатели, они занимаются приливкой территории. В 11:05 огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 900 «квадратов».

В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия. На записи видны языки пламени и поднимающиеся в небо огромные клубы черного дыма. Очевидцы рассказали, что огонь перекинулся на склад мусороперерабатывающего завода.

«Люди жалуются, что невозможно открыть окна», — сообщил очевидец.

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Ранее свалка на площади трех тысяч квадратных метров загорелась в Астраханской области. На месте происшествия работали 38 человек на 15 спецмашинах.