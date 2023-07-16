16 июля 2023, 13:27
Свалка на площади 3 тысячи метров загорелась в Астраханской области
Видео «360»: в Астраханской области загорелась свалка ТБО на площади 3 тысячи метров
В поселке Трусово Наримановского района Астраханской области загорелась свалка твердых бытовых отходов, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Там уточнили, что огонь распространился на трех тысячах квадратных метров. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.
Сообщение о возгорании мусора и свалки ТБО на площади трех тысяч квадратных метров поступило на пульт дежурного в 11:39 по московскому времени.
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«Есть угроза распространения на рядом стоящие здания в Наримановском районе, поселок Трусово, улица Железнодорожная, дом 1», — рассказали в МЧС.
Там уточнили, что подразделения реагируют по повышенному рангу пожара. Его пытаются ликвидировать 38 человек при помощи 15 единиц техники. Спасатели призвали жителей Астрахани и области соблюдать правила пожарной безопасности.
Пресс-служба МЧС предупредила, что в связи с возгоранием и с учетом направления ветра запах гари могут почувствовать жители Астрахани, а также Наримановского, Камызякского, Володарского и Приволжского районов. Спасатели посоветовали не открывать окна ночью и ранним утром, долго не находиться на улице, а форточки завешивать влажной тканью.
Вечером 15 июля загорелась крыша пятиэтажного жилого дома в Омске. Спустя несколько часов сотрудники МЧС потушили пожар, охвативший 1125 квадратных метров.
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