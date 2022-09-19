Появились кадры из Новосибирска, где произошла утечка аммиака | 360°

Эксклюзив 19 сентября 2022, 09:48 Поделиться Telegram

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Viber Появились кадры из Новосибирска, где произошла утечка аммиака Опубликовано видео с Новосибирского хладокомбината, где произошла утечка аммиака

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Утечка аммиака в здании Новосибирского хладокомбината произошла 19 сентября. В распоряжении «360» оказались кадры с места событий.

На них можно рассмотреть кареты скорой помощи и пожарные машины.

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Известно, что утечка опасного вещества из холодильной установки произошла на территории АО «Новосибирский хладокомбинат» в Кировском районе города Новосибирска. Предприятие находится на улице Сибиряков Гвардейцев, дом 54. Все случилось на втором этаже здания.

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Уточняется, что 300 человек самостоятельно эвакуировались. При этом еще восемь человек пострадали — их госпитализировали с отравлением легкой степени тяжести. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС региона.

Утечку уже ликвидировали. На месте работают оперативная группа регионального управления МЧС России и оперативные службы. Привлечены 31 человек и семь единиц техники, в том числе 22 человека и четыре единицы техники от МЧС РФ. Причина случившегося пока неизвестна.

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