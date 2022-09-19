Появились кадры из Новосибирска, где произошла утечка аммиака | 360°

Все новости

Подмосковье

19 сентября 2022, 11:02

Свыше 26 тысяч саженцев высадили в Подмосковье в первые дни акции «Наш лес»

Подмосковье

19 сентября 2022, 11:01

Строительный контроль в Подмосковье улучшили с помощью фото и видео

Реклама

Здоровье

19 сентября 2022, 10:53

Лор Зайцев объяснил россиянам, как нельзя сморкаться

Спецоперация

19 сентября 2022, 10:50

Польша поделилась безрадостными новостями от НАТО для Украины

Происшествия

19 сентября 2022, 10:45

Самолет Ан-24Б повредил крыло и шасси во время посадки в Иркутской области

Мир

19 сентября 2022, 10:44

Патрушев заявил, что Россия и Китай хотят справедливости в мире, в отличие от Запада

Здоровье

19 сентября 2022, 10:35

Россиянам назвали блюдо, которое может сделать их счастливыми

Спецоперация

19 сентября 2022, 10:35

ВКС России ударили по украинским силам под Авдеевкой

Подмосковье

19 сентября 2022, 10:27

Подмосковные мастера создали копию электромобиля Tesla Cybertrack

Эксклюзив

19 сентября 2022, 09:48

Появились кадры из Новосибирска, где произошла утечка аммиака

Опубликовано видео с Новосибирского хладокомбината, где произошла утечка аммиака

Читать 360tv в

Утечка аммиака в здании Новосибирского хладокомбината произошла 19 сентября. В распоряжении «360» оказались кадры с места событий.

На них можно рассмотреть кареты скорой помощи и пожарные машины.

Реклама

Известно, что утечка опасного вещества из холодильной установки произошла на территории АО «Новосибирский хладокомбинат» в Кировском районе города Новосибирска. Предприятие находится на улице Сибиряков Гвардейцев, дом 54. Все случилось на втором этаже здания.

Реклама

Уточняется, что 300 человек самостоятельно эвакуировались. При этом еще восемь человек пострадали — их госпитализировали с отравлением легкой степени тяжести. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС региона.

Утечку уже ликвидировали. На месте работают оперативная группа регионального управления МЧС России и оперативные службы. Привлечены 31 человек и семь единиц техники, в том числе 22 человека и четыре единицы техники от МЧС РФ. Причина случившегося пока неизвестна.

МЧС РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама