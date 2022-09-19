Восемь человек отравились аммиаком из-за утечки в здании Новосибирского хладокомбината | 360°

Все новости

Общество

19 сентября 2022, 09:20

Глава департамента мэрии Владислав Овчинский: на северо-востоке Москвы появится новая швейная фабрика

Спецоперация

19 сентября 2022, 09:16

«Поняли, что победы с Зеленским не будет». Спикер Госдумы объяснил смену позиции США и ЕС по переговорам

Реклама

Деньги

19 сентября 2022, 08:51

Минпромторг оценил объем параллельного импорта к концу года

Мир

19 сентября 2022, 08:49

Европе предрекли приостановку промышленных производств при отказе от российского газа

Мир

19 сентября 2022, 08:48

Россия заявила, что не будет вводить ответные визовые ограничения

Спецоперация

19 сентября 2022, 08:43

Жители Соледара отказались подчиняться украинским властям и бежать из города

Происшествия

19 сентября 2022, 08:40

Восемь человек отравились аммиаком из-за утечки в здании Новосибирского хладокомбината

Спецоперация

19 сентября 2022, 08:15

Бойцы ВДВ РФ сорвали новую попытку контрнаступления ВСУ

Мир

19 сентября 2022, 08:12

Турция заявила, что продолжит прилагать усилия для дипломатического урегулирования кризиса на Украине

Происшествия

19 сентября 2022, 08:40

Восемь человек отравились аммиаком из-за утечки в здании Новосибирского хладокомбината

МЧС: восемь человек пострадали при утечке аммиака в Новосибирском хладокомбинате

Читать 360tv в

На территории Новосибирского хладокомбината произошла утечка аммиака. Пострадали восемь человек. Их госпитализировали с отравлением легкой степени тяжести. Об этом сообщили «360» в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области.

Предприятие находится на улице Сибиряков Гвардейцев, дом 54. Утечка аммиака произошла на втором этаже. Самостоятельно из здания вышли 300 человек. При этом еще восемь пострадали — им потребовалась медицинская помощь.

Реклама

«Самостоятельно утечка была прекращена, 300 человек эвакуировались, восемь человек обратились в медицинское учреждение с легкой степенью отравления», — рассказали спасатели.

Реклама

Сотрудники сами устранили утечку — перекрыли трубы. Причина случившегося пока неизвестна. На месте продолжают работать оперативная группа МЧС и силы аварийно-спасательной службы региона.

МЧС РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама