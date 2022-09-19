Восемь человек отравились аммиаком из-за утечки в здании Новосибирского хладокомбината | 360°

Все новости
Общество
19 сентября 2022, 09:20
Глава департамента мэрии Владислав Овчинский: на северо-востоке Москвы появится новая швейная фабрика
Спецоперация
19 сентября 2022, 09:16
«Поняли, что победы с Зеленским не будет». Спикер Госдумы объяснил смену позиции США и ЕС по переговорам
Реклама
Деньги
19 сентября 2022, 08:51
Минпромторг оценил объем параллельного импорта к концу года
Мир
19 сентября 2022, 08:49
Европе предрекли приостановку промышленных производств при отказе от российского газа
Мир
19 сентября 2022, 08:48
Россия заявила, что не будет вводить ответные визовые ограничения
Спецоперация
19 сентября 2022, 08:43
Жители Соледара отказались подчиняться украинским властям и бежать из города
Происшествия
19 сентября 2022, 08:40
Восемь человек отравились аммиаком из-за утечки в здании Новосибирского хладокомбината
Спецоперация
19 сентября 2022, 08:15
Бойцы ВДВ РФ сорвали новую попытку контрнаступления ВСУ
Мир
19 сентября 2022, 08:12
Турция заявила, что продолжит прилагать усилия для дипломатического урегулирования кризиса на Украине