Восемь человек отравились аммиаком из-за утечки в здании Новосибирского хладокомбината | 360°

Происшествия 19 сентября 2022, 08:40 Поделиться Telegram

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Viber Восемь человек отравились аммиаком из-за утечки в здании Новосибирского хладокомбината МЧС: восемь человек пострадали при утечке аммиака в Новосибирском хладокомбинате РИА «Новости»

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На территории Новосибирского хладокомбината произошла утечка аммиака. Пострадали восемь человек. Их госпитализировали с отравлением легкой степени тяжести. Об этом сообщили «360» в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области.

Предприятие находится на улице Сибиряков Гвардейцев, дом 54. Утечка аммиака произошла на втором этаже. Самостоятельно из здания вышли 300 человек. При этом еще восемь пострадали — им потребовалась медицинская помощь.

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«Самостоятельно утечка была прекращена, 300 человек эвакуировались, восемь человек обратились в медицинское учреждение с легкой степенью отравления», — рассказали спасатели.

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Сотрудники сами устранили утечку — перекрыли трубы. Причина случившегося пока неизвестна. На месте продолжают работать оперативная группа МЧС и силы аварийно-спасательной службы региона.

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