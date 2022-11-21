Эксклюзив 21 ноября 2022, 23:06 Появились кадры с места пожара в ЖК у делового центра «Москва-сити»

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Возгорание в одной из квартир в жилом доме в центре столицы засняли на видео. На кадры попала работа пожарных и дымящаяся квартира.

Телеканал "360" Телеканал "360"

Пожар на верхних этажах ЖК Headliner вспыхнул вечером в понедельник, 21 ноября. Многоэтажка находится на Мукомольном проезде недалеко от «Москва-сити». Приехавшие на место пожарные уточнили, что огонь охватил квартиру на 37 этаже. По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание мебели. Сведений о пострадавших пока не поступало.

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По словам источника «360» в экстренных службах города, пожарные уже смогли ликвидировать возгорание. Хозяин загоревшейся квартиры смог выбраться из нее сам. О помощи просили жители нескольких квартир, в которых произошло задымление. Люди говорили, что не могут самостоятельно выйти.

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Все причины и обстоятельства возникновения пожара продолжают выяснять. На месте все еще работают пожарные расчеты. Жильцов дома вывели на улицу.