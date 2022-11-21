Эксклюзив 21 ноября 2022, 22:49 Квартира загорелась в многоэтажке возле делового центра «Москва-сити» Источник «360»: жилой дом загорелся в центре Москвы, люди не смогли выйти из квартир

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Одна из квартир загорелась в жилом доме в центре столицы. По предварительной информации, речь идет про многоэтажку в ЖК Headliner. На место выехали пожарные расчеты. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника, информация о возгорании поступила в 21:57 в понедельник, 21 ноября. О пожаре дежурному сообщил мужчина. Огонь охватил квартиру в ЖК Headliner на Мукомольном проезде. Всего в негазифированном здании 40 этажей.

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Жители нескольких квартир попросили о помощи — они уточнили, что не могут самостоятельно выйти. В помещениях плотное задымление. На место уже прибыли пожарные.

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«По прибытии пожарно-спасательных подразделений предположительно загорание на 37 этаже 40-этажного жилого дома, поднимаются для дальнейшей разведки», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Как отметил источник, возгорание удалось ликвидировать. Хозяин квартиры смог выйти сам. Все обстоятельства и причины возникновения огня предстоит выяснить специалистам.

Днем 20 ноября в Москве произошел еще один пожар. Возгорание началось в здании склада на Комсомольской площади. Огонь распространился на 2500 квадратных метров. Следователи установили, что причиной пожара стало неправильное хранение товаров и несоблюдение правил пожарной безопасности. Расследование взял под контроль центральный аппарат Следственного комитета России.