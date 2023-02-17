Эксклюзив 17 февраля 2023, 23:16 Появились кадры с места освобождения заложников в центре Москвы СК возбудил уголовное дело после захвата заложников в цветочном магазине в Москве

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Следователи возбудили уголовное дело по факту захвата заложников в цветочном магазине в центре Москвы, сообщила пресс-служба столичного СК. Злоумышленники удерживали силой продавца на Таганской улице. Кадры с места происшествия опубликовал «360».

По предварительным данным, 17 февраля в полицию поступило сообщение о захвате неизвестными заложников в цветочном магазине в центре столицы. Один из них стрелял из травматического пистолета в сотрудника правоохранительных органов.

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«Фигуранты задержаны, в ближайшее время следователи приступят к их допросу», — уточнили в СК. Сейчас правоохранители работают на месте происшествия.

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Прокуратура Москвы взяла под свой контроль ход и результаты расследования. Ведомство поделилось видео с места преступления в своем Telegram-канале. На кадрах показали найденные после случившегося гильзы.

По данным столичного главка МВД, злоумышленник силой удерживал женщину в магазине цветов на Таганской улице. Она не пострадала. Источник «360» сообщил, что продавщица находится в стрессовом состоянии. Ей понадобилась помощь врачей.