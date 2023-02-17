Важное 17 февраля 2023, 22:24 Стали известны подробности взятия заложников в центре Москвы Прокуратура: взявших заложников в цветочном магазине в центре Москвы было двое Пресс-служба Генпрокуратуры

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Заложницей в цветочном магазине на Таганской улице в центре Москвы стала продавщица торговой точки. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, в салон зашли двое мужчин, один из которых угрожал ей травматическим пистолетом.

Обоих злоумышленников задержали. В прокуратуре отметили, что взяли под контроль установление всех обстоятельств по происшествию, а также принятие процессуальных решений.

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В пресс-службе столичного главка МВД сообщили об одном задержанном мужчине. В ведомстве пояснили, что злоумышленник силой удерживал женщину в магазине цветов на Таганской улице. В результате происшествия освобожденная не пострадала.

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Источник «360» в экстренных службах столицы сообщил, что пострадавшая находится в стрессовом состоянии. Ей оказали помощь врачи.

По данным СМИ, полицию на место вызвал охранник магазина, который нажал тревожную кнопку. Для освобождения заложников на место прибыл спецназ.