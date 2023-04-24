Происшествия 24 апреля 2023, 19:13 Оборудованный парашютами дрон нашли в Павловском Посаде ТАСС: беспилотник с парашютами и без взрывчатки нашли в Павловском Посаде

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Неизвестный беспилотник, оборудованный двумя парашютами обнаружили в Павлово-Посадском городском округе. Об этом со ссылкой силовые структуры Московской области сообщил ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что взрывчатых веществ у летательного аппарата не нашли. Личность владельца беспилотника сейчас устанавливают правоохранительные органы. На место находки дрона прибыли криминалисты.

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Это третий беспилотник, который нашли в Московской области за понедельник, 24 апреля. Первый дрон обнаружили в лесополосе недалеко от некоммерческого садового товарищества «Заря» в Богородском городском округе.

По данным СМИ, дрон переносил взрывчатку. Предварительной причиной падения летательного аппарата назвали нехватку топлива.

По неподтвержденным данным, речь идет об украинском беспилотном аппарате UJ-22 Airborn. Второй дрон нашли в двух километрах от обнаруженного первоначально. Новый беспилотник оказался оборудован видеокамерой, но внутри не было флеш-карты.

По словам источников, слабые технические характеристики аппарата свидетельствуют, что его запустили недалеко от места падения.