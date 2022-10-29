Появились кадры пожара в цехе по производству креветок в Дмитрове | 360°

Происшествия 29 октября 2022, 21:56 Появились кадры пожара в цехе по производству креветок в Дмитрове Работу пожарных по тушению цеха по произвоству креветок в Дмитрове сняли на видео

Читать 360tv в

Появились кадры пожара, вспыхнувшего в цехе по производству креветок в Дмитрове. Сейчас возгорание локализовано на площади 2,4 тысячи «квадратов». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«В 21:20 по московскому времени объявлена локализация на площади 2400 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

Реклама

Нежилое здание, где произошло возгорание, расположено на территории промзоны на улице Внуковской, дом № 66. На место происшествия выехала лаборатория ПСО-1 ГКУ МО «Мособлпожспас» для замера наличия вредных примесей в окружающем воздухе.

Реклама

К ликвидации возгорания привлекалось 86 человек и 29 единиц техники. По предварительной информации, жертв и пострадавших при пожаре нет.

Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщила о ликвидации пожара в расселенном доме на улице Бахрушина в Москве. Площадь этого возгорания 250 «квадратов». Сведений о пострадавших в результате пожара не поступило. Как сообщал источник «360», пожар начался на кровле здания. Прибывшие на место спасатели заявили, что открытое горение охватило третий этаж.