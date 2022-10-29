Пожар в расселенном доме в центре Москвы потушили | 360°

Москва 29 октября 2022, 19:09 Пожар в расселенном доме в центре Москвы потушили МЧС Москвы сообщило о ликвидации пожара в доме на улице Бахрушина

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Распространившийся на площади в 250 «квадратов» пожар в расселенном доме на улице Бахрушина в Москве полностью ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС в Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что сведений о пострадавших в результате пожара не поступило.

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Ранее источник «360» сообщил, что пожар начался на кровле здания. Прибывшие на место спасатели заявили, что открытое горение охватило третий этаж.

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В пресс-службе МЧС отметили, что здание старой постройки — жильцов оттуда давно выселили.

К тушению пожара привлекли 100 человек личного состава МЧС и 29 машин.