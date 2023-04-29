ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

Губернатор Гладков: под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка в Белгородской области

Украинские боевики атаковали Шебекинский район Белгородской области. Под обстрел попало село Новая Таволжанка. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.