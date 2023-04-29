29 апреля 2023, 15:45
ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области
Губернатор Гладков: под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка в Белгородской области
Украинские боевики атаковали Шебекинский район Белгородской области. Под обстрел попало село Новая Таволжанка. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Гладков.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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