Появились кадры попавших под обстрел ВСУ домов в Белгороде

В СМИ и соцсетях распространились кадры из Нехотеевки Белгородской области, которая утром 5 мая попала под огонь со стороны Украины. Обстрел продолжался около полутора часов, об его завершении власти региона сообщили около 12:00.

В Нехотеевке жертв и раненых нет, пострадали пять домов (один — особенно сильно) и линии электропередач. О последствиях в Журавлевке, которую также обстреляли, пока не сообщается.

«Да надо будет куда-то уезжать. Здесь все пострадало», — рассказал «БелПрессе» житель Нехотеевки, представившийся Анатолием, и продемонстрировал повреждения в своем дворе.

По словам мужчины, сильнее всего пострадал дом его соседа.

Журналисты сняли на видео один из оказавшихся под огнем домов.

«Крыша — в лохмотья, даже тарелку погнуло. Стекла вынесены польностью», — констатировал корреспондент за кадром.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал, что подача электроснабжения в селах восстановится в ближайшее время. Работ уже начались. Также будут проведены необходимые замеры для восстановления пострадавших домов.