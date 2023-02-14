Эксклюзив 14 февраля 2023, 18:45 Появились кадры крупного пожара в гаражах на востоке Москвы Пожар в гаражах на востоке Москвы сняли на видео

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Пожар, который охватил гаражи на востоке Москвы, сильно повредил строения и автомобили. Кадры с места происшествия опубликовал «360».

После возгорания, судя по видео, от некоторых машин остались только обгоревшие остовы.

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Пламя охватило 15 гаражей на Косинской улице. Практически полностью, по данным ТАСС, сгорели шесть машин, четыре получили повреждения.

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Вначале вспыхнули шесть гаражных боксов. Но огонь быстро распространился, охватив 15 одноэтажных строений. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Заявка о пожаре поступила в экстренные службы в 14:33. В 16:05 сотрудники ГУ МЧС России по Москве локализовали пламя, а затем потушили возгорание.