14 февраля 2023, 16:21
Горят 15 гаражей. Крупный пожар произошел на востоке Москвы
Источник «360»: пожар в гаражном кооперативе распространился на 300 «квадратов»
Пятнадцать гаражей загорелись на востоке Москвы. Площадь пожара составила 300 квадратных метров, сообщил «360» источник.
«Пожар начался в гаражном кооперативе на улице Косинской. Огнем охвачены 15 гаражей. Площадь пожара — 300 „квадратов“. В 16:05 огонь удалось локализовать», — уточнил он.
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На месте работают четыре водных ствола. Есть угроза распространения огня на соседние гаражи. Ранг пожара уточняется.
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Столб черного дыма был далеко виден: жители ВАО выкладывали фото и видео в соцсетях.
В ГУ МЧС по Москве отметили, что заявка о пожаре поступила в экстренные службы в 14:33, в 15:01 огонь удалось локализовать. По предварительной информации, пострадавших нет.
UPD. По данным на 16:17, возгорание ликвидировали.
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