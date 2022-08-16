Появились кадры из пострадавшего от пожара подъезда дома в Красногорске

Сильный пожар охватил подъезд многоэтажки в городском округе Красногорск во вторник, 16 августа. Прибывшие на место спасатели вывели из дома 40 человек, включая двух детей. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия.

На снимках можно увидеть, насколько сильный ущерб причинен подъезду. Обгорели стены, потолок, входная дверь в одну из квартир и электрический щиток.

Потушившие пламя сотрудники МЧС до сих пор находятся на месте. Также к горящему дому прибыли представители Мособлгаза и управляющей администрации. Отдел ГО и ЧС, а также руководство городского округа взяли ситуацию под свой контроль.

В результате происшествия пострадали мужчина и женщина. С ожогам их увезли в больницу.

Предварительной причиной происшествия назвали неосторожное обращение с огнем. Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков распорядился обеспечить жителей дома всем необходимым. Люди уже вернулись в свои квартиры.