Названа причина пожара в многоэтажке Красногорска

Пожар, который произошел в одной из квартир многоэтажного дома в Красногорске, не связан с газом. Причиной стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили в Мособлгазе.

Возгорание произошло в третьем подъезде дома. В «Мособлгазе» уточнили, что его причиной послужило неосторожное обращение с огнем.

«Пожар с газом не связан. Прервано газоснабжение квартиры № 79», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Пострадали два человека — мужчина и женщина. Их госпитализировали с ожогами.

В пресс-службе администрации округа Красногорск уточнили, что жители дома уже вернулись в свои квартиры. Глава городского округа Дмитрий Волков поручил оказать людям помощь в случае необходимости.

Из здания эвакуировали 40 человек, в том числе семерых детей. На месте дежурят скорая помощь, полиция, представители Мособлгаза и УК «Комфорт». Сотрудники отдела ГО и ЧС и власти Красногорска взяли ситуацию на контроль.

«Самое главное сейчас — восстановить жизнедеятельность жильцов дома. Управляющая компания занимается просушкой и проветриванием систем электрощитовой, в которую попала вода после тушения пожара», — уточнили в администрации.