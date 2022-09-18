Почти 30 человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Китае | 360°

Все новости

Спецоперация

18 сентября 2022, 14:38

Боррель предложил Украине самой определить условия завершения конфликта с Россией

Мир

18 сентября 2022, 14:35

Германия отказалась принимать единоличные шаги по отправке Украине танков

Реклама

Криминал

18 сентября 2022, 14:25

Уголовное дело завели после нападения овчарки на ребенка в Подмосковье

Мир

18 сентября 2022, 14:23

Алжир закупит российские танки Т-14, С-500, бомбардировщики и истребитель Су-57

Мир

18 сентября 2022, 14:16

Подросток попытался изнасиловать двух женщин в очереди к гробу Елизаветы II

Происшествия

18 сентября 2022, 14:11

Почти 30 человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Китае

Спецоперация

18 сентября 2022, 14:07

Российские военные уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ в районе Харькова

Подмосковье

18 сентября 2022, 14:01

Команда «Рязань» стала первым финалистом футбольного турнира «Чемпионат победителей» в Химках

Спецоперация

18 сентября 2022, 13:54

Работу российской группы разминирования сняли на видео

Происшествия

18 сентября 2022, 14:11

Почти 30 человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Китае

В Китае 27 человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом

Читать 360tv в

Пассажирский автобус попал в ДТП в провинции Гуйчжоу в Китае. По данным управления полиции Саньду-Шуйского автономного уезда, опубликованным в социальной сети Weibo, погибли 27 человек и еще 20 пострадали.

Авария произошла на скоростной магистрали из уезда Либо в город Гуйян ранним утром в воскресенье, 18 сентября.

Реклама

В социальных сетях появились кадры с места происшествия. На них видно, что автобус получил серьезные повреждения и перевернулся на крышу. Об этом свидетельствует смятая верхняя часть транспортного средства.

Реклама

Ранее ДТП с участием трех автомобилей и бетономешалки произошло в Ивановской области, одного человека госпитализировали.  

Водитель легковой машины пытался обогнать транспорт дорожной службы и оказался зажат между спецтранспортом и другим автомобилем. Бетономешалка в итоге въехала в транспорт, шедший перед ней.

Китай

1

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама