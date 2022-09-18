Почти 30 человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Китае | 360°

Происшествия 18 сентября 2022, 14:11 Поделиться Telegram

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Viber Почти 30 человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Китае В Китае 27 человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом

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Пассажирский автобус попал в ДТП в провинции Гуйчжоу в Китае. По данным управления полиции Саньду-Шуйского автономного уезда, опубликованным в социальной сети Weibo, погибли 27 человек и еще 20 пострадали.

Авария произошла на скоростной магистрали из уезда Либо в город Гуйян ранним утром в воскресенье, 18 сентября.

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В социальных сетях появились кадры с места происшествия. На них видно, что автобус получил серьезные повреждения и перевернулся на крышу. Об этом свидетельствует смятая верхняя часть транспортного средства.

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Ранее ДТП с участием трех автомобилей и бетономешалки произошло в Ивановской области, одного человека госпитализировали.

Водитель легковой машины пытался обогнать транспорт дорожной службы и оказался зажат между спецтранспортом и другим автомобилем. Бетономешалка в итоге въехала в транспорт, шедший перед ней.

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