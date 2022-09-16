Массовое ДТП с участием бетономешалки произошло в Ивановской области | 360°

Происшествия 16 сентября 2022, 19:15 Поделиться Telegram

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Viber Массовое ДТП с участием бетономешалки произошло в Ивановской области

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Три автомобиля столкнулись в Ивановской области. Один человек попал в больницу, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

По данным ведомства, водитель легковой машины ВАЗ-2107 пытался обогнать автомобиль дорожной службы. В итоге он оказался зажат между ним и бетономешалкой. Последняя врезалась в легковушку, а та в свою очередь въехала в спецтранспорт.

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От удара ВАЗ-2107 сильно смяло. Водитель попал в больницу с тяжелыми травмами. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

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