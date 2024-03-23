Происшествия 23 марта 2024, 04:14 СК показал вещдоки с места теракта в Crocus City Hall СК РФ изымает вещественные доказательства на месте теракта в Crocus City Hall

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СК РФ совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают следственные действия на месте теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи и криминалисты занимаются осмотром тел жертв террористической атаки, изымают вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы.

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Эксперты приступили к выполнению всех необходимых экспертиз, в том числе генетических, баллистических и дактилоскопических.

Записи с камер видеонаблюдения также изъявил и изучают.

Вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу по зрителям, которые собрались на концерт группы «Пикник» в Crocus City Hall. Сразу после этого в здании начался сильный пожар. В ходе теракта погибли более 60 человек, еще около 100 пострадали.