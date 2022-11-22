Происшествия 22 ноября 2022, 23:32 Появились фото сгоревшей на западе Москвы квартиры Прокуратура показала фото с места пожара в жилом доме на западе Москвы Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Пожар произошел в одной из квартир в жилом доме на улице Багрицкого в Москве. В результате возгорания погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Московской области в Telegram-канале. Ведомство опубликовало кадры с места происшествия.

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«Вечером 22 ноября в квартире жилого дома на улице Багрицкого произошел пожар. В квартире на момент происшествия находились 69-летняя женщина и ее 47-летний сын», — уточнили в прокуратуре.

По данным ведомства, мужчина скончался на месте происшествия, женщину госпитализировали в больницу. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Вечером 22 ноября в Москве на Электродной улице в мастерской по ремонту самокатов произошел пожар. Выяснилось, что на первом этаже здания загорелись аккумуляторы. Пожар уже ликвидировали.