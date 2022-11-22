Эксклюзив 22 ноября 2022, 18:54 Мастерская по ремонту самокатов загорелась на востоке Москвы Источник «360»: пожар вспыхнул в мастерской по ремонту самокатов на востоке Москвы РИА «Новости»

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Пожар вспыхнул в мастерской по ремонту самокатов на Электродной улице в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. В региональном ГУ МЧС подтвердили получение заявки по указанному адресу.

По предварительным данным, в мастерской на первом этаже загорелись аккумуляторы. Из здания спасли человека, добавил собеседник «360».

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По информации источника, пламя успело распространиться на площади 20 квадратных метров. Возгорание ликвидировали в 18:55, уточнил он.

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Все обстоятельства ЧП уточняются.