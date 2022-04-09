Появились фото с места смертельной аварии машины каршеринга в Москве

Фотографии с места смертельной аварии с машиной каршеринга, в которой о стену насмерть разбились два человека, появились в распоряжении «360». Судя по кадрам, у них было мало шансов выжить.

Фото прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

На снимках запечатлели разбитую машину каршеринга, которая лежит вверх колесами. Кузов искорежен, переднюю часть оторвало.

На месте работают сотрудники полиции, дорожный патруль и машина скорой.

Ранее источник «360» сообщал, что автомобиль каршеринга влетел в стену на Аллее Первой Маевки. В результате два человека погибли, еще один пострадал, о его состоянии не уточняется.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В субботу на северо-востоке Москвы столкнулись две машины, сбили женщину с двумя детьми. Все трое доставлены в больницу. По предварительным данным, один из водителей сначала задел другую машину, после удара вылетел на пешеходов. «360» публиковал видео с места ДТП.