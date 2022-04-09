Женщину с двумя детьми сбили на северо-востоке Москвы
Источник «360»: женщину и двух детей сбили на северо-востоке Москвы
Женщина и двое детей пострадали в результате ДТП на северо-востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах. Появилось видео с места аварии.
ДТП произошло в районе дома по улице Осташковской, 12. По предварительной информации, столкнулись два автомобили, одна из машин впоследствии вылетела на пешеходов. Сбили женщину и двух малолетних детей. Все трое доставлены в больницу. Об их состоянии не уточняется.
На кадрах с места можно увидеть, что авария случались рядом с пешеходным переходом. Оставлена детская коляска. Одну из машин немного помяло.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее на западе Москвы столкнулись легковушка и «Газель», после аварии машины загорелись. Один человек погиб, он находился в маршрутке, которая при ударе также пробила отбойник.