Происшествия 28 февраля 2023, 18:32 Появились фото с места наезда такси на семилетнего ребенка в Москве Прокуратура Москвы: пострадавшего в ДТП с такси мальчика доставили в больницу

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Ребенка, пострадавшего в ДТП на Измайловском бульваре в Москве, доставили в больницу. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры города.

По данным ведомства, травмы получил семилетний мальчик. Его сбило такси, когда ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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За рулем иномарки Hyundai был мужчина 1977 года рождения. Обстоятельства и причины аварии устанавливает прокуратура Восточного административного округа. По итогам проверки примут процессуальное решение.

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Telegram-канал прокуратуры Москвы / Telegram Telegram-канал прокуратуры Москвы / Telegram Telegram-канал прокуратуры Москвы / Telegram Telegram-канал прокуратуры Москвы / Telegram

Ранее о ДТП с ребенком на Измайловском бульваре сообщил источник «360». По его данным, на месте происшествия присутствовала мать пострадавшего.