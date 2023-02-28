28 февраля 2023, 16:26
Hyundai сбил семилетнего ребенка на Измайловском бульваре в Москве
Источник «360»: семилетний ребенок пострадал под колесами Hyundai в Москве
Семилетний ребенок пострадал в ДТП на востоке Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. По его данным, авария произошла в районе дома № 41 на Измайловском проспекте.
Источник уточнил, что мать ребенка находится на месте ДТП. Все обстоятельства и характер травм, которые получил пострадавший, уточняются.
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Официально информацию о происшествии пока не подтвердили.
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Ранее стало известно о ДТП в Череповце, в котором пострадала пятиклассница. Девочку сбила супруга хоккеиста «Северстали». Женщина была за рулем Porsche. По ее словам, школьница не получила серьезных травм.
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