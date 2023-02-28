Эксклюзив 28 февраля 2023, 16:26 Hyundai сбил семилетнего ребенка на Измайловском бульваре в Москве Источник «360»: семилетний ребенок пострадал под колесами Hyundai в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Семилетний ребенок пострадал в ДТП на востоке Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. По его данным, авария произошла в районе дома № 41 на Измайловском проспекте.

Источник уточнил, что мать ребенка находится на месте ДТП. Все обстоятельства и характер травм, которые получил пострадавший, уточняются.

Реклама

Официально информацию о происшествии пока не подтвердили.

Реклама

Ранее стало известно о ДТП в Череповце, в котором пострадала пятиклассница. Девочку сбила супруга хоккеиста «Северстали». Женщина была за рулем Porsche. По ее словам, школьница не получила серьезных травм.