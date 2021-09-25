Появились фото разрушенного взрывом дома в Башкирии

В Башкирии из-за незаконной врезки в газопровод взорвался частный дом. От него почти ничего не осталось. В распоряжении «360» появились фото с места происшествия, которые прислал очевидец.

На снимках можно заметить, что после взрыва у дома снесло крышу, разрушены стены. По сведениям источника «360», проживавшего в нем пожилого мужчину забрали в реанимацию.

Дом находится в селе Айгиртамак Туймазинского района республики. Предполагаемой причиной взрыва стала незаконная врезка в газовую трубу.

В МЧС сообщали, что произошла разгерметизация газовоздушной смеси. После взрыва дом загорелся.

Пожарные получили сообщение о ЧП в 05:06. Возгорание распространилось на площади 72 квадратных метров. В тушении участвовали 21 человек и девять единиц техники. Огнеборцы полностью потушили пламя в 05:45.

Обошлось без жертв. Но пострадал мужчина 1963 года рождения, который проживал в этом доме один.

В Свердловской области сегодня утром тоже взорвался газ. Это произошло в многоквартирном доме в Верхней Пышме.