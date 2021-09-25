Взрыв газа разрушил частный дом в Башкирии

В Башкирии взорвался газ в частном доме в населенном пункте Айгиртамак в Туймазинском районе. В результате жилище было полностью разрушено. Об этом сообщили на странице МЧС республики в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, хозяин дома произвел незаконную врезку в газопровод. Впоследствии произошла разгерметизация газовоздушной смеси. Частный дом был полностью разрушен.

Сообщение о пожаре поступило МЧС в 05:06. По прибытии спасателей на месте наблюдалось открытое горение. Площадь возгорания достигла 72 квадратных метров. В 05:45 пожар был полностью потушен.

Никто не погиб. Пострадал хозяин дома, который проживал один. Мужчину 1963 года рождения доставили в Туймазинскую ЦРБ в тяжелом состоянии.

Источник: «ВКонтакте», сообщество «МЧС Башкортостан».

На месте для ликвидации последствий ЧП задействовали 21 спасателя и девять единиц техники.

В субботу утром взрыв бытового газа произошел в жилом многоквартирном доме в городе Верхняя Пышма Свердловской области. Пострадал один человек, несущие конструкции не пострадали. В доме перекрыли газ, жильцов эвакуировали.