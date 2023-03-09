Происшествия 09 марта 2023, 22:14 Появились эксклюзивные кадры падения дельтаплана в Звенигороде

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Появились уникальные кадры момента падения дельтаплана на жилой дом в Звенигороде в Одинцове. Видео заснял охранник коттеджного поселка «Река-река».

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После происшествия человека из летательного аппарата доставили в травмпункт Одинцова. Ему диагностировали вывих плеча.

«Человек на летательном аппарате не справился с управлением и упал рядом с одним из частных домов в Звенигороде. Жертв и разрушений нет, пилот получил легкую травму, ему оказывают медицинскую помощь», — сообщил глава Одинцова Андрей Иванов.

Ранее сообщалось, что в дельтаплане находились два человека и оба пострадали. Однако эта информация не подтвердилась.

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