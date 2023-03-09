09 марта 2023, 22:14
Появились эксклюзивные кадры падения дельтаплана в Звенигороде
Появились уникальные кадры момента падения дельтаплана на жилой дом в Звенигороде в Одинцове. Видео заснял охранник коттеджного поселка «Река-река».
Реклама
После происшествия человека из летательного аппарата доставили в травмпункт Одинцова. Ему диагностировали вывих плеча.
«Человек на летательном аппарате не справился с управлением и упал рядом с одним из частных домов в Звенигороде. Жертв и разрушений нет, пилот получил легкую травму, ему оказывают медицинскую помощь», — сообщил глава Одинцова Андрей Иванов.
Ранее сообщалось, что в дельтаплане находились два человека и оба пострадали. Однако эта информация не подтвердилась.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Одинцово
Реклама
Реклама