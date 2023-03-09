Происшествия 09 марта 2023, 19:35 Дельтаплан рухнул возле жилого дома в Подмосковье — соцсети «112»: возле жилого дома в Звенигороде рухнул дельтаплан freepik

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В Московской области в Звенигороде на жилой одноэтажный дом упал дельтаплан. Об этом сообщил Telegram-канал «112». Однако на фотографиях видно, что летательный аппарат упал рядом со зданием.

Происшествие случилось в районе коттеджного поселка Река-Река.

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Сообщается, что в летательном аппарате находилось две человека. По предварительным данным, оба пострадали.

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По информации Telegram-канала «Mash», в дельтаплане находился один человек. У него диагностировали вывих плеча.

На месте работают экстренные службы.

Подробности о происшествии уточняются.