Поисково-спасательные работы возобновили после схода лавины в Домбае

Спасатели снова приступили к поисково-спасательным работам на горнолыжном курорте в поселке Домбай. Накануне там сошла снежная лавина, под которой оказались люди.

«Работы по расчистке лавинной массы в поселке Домбай возобновлены. Всего привлечены 233 человека, 28 единиц техники. На 19 января в горах Карачаево-Черкесской Республики сохраняется прогноз лавинной опасности», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по КЧР.

Источник фото: ГУ МЧС России по КЧР

Все работы на склоне приостановили вечером 18 января из-за ухудшения погодных условий. В поселке начался снегопад и стал дуть сильный ветер. Как уточнил РИА «Новости» представитель экстренных служб, длина сошедшей снежной лавины составила 600 метров, ширина была 100 метров, а глубина — до пяти метров. По словам собеседника агентства, местонахождение всех людей уже удалось установить. Всего на склоне работали 238 человек и 31 единица техники.

Горнолыжную трассу на горе Мусса-Ачитара в Домбае накрыло лавиной днем 18 января. Снегом засыпало два пункта проката горнолыжного инвентаря, а также было повреждено кафе. При сходе лавины погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. Сейчас проверкой занимается прокуратура республики.