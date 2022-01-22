Крещенские купания под Гатчиной закончились трагедией, утонула женщина

Жительница Ленинградской области погибла во время крещенских купаний под Гатчиной в Ленинградской области 19 января. Как сообщил Telegram-канал SHOT, женщина нырнула в необорудованную прорубь на реке Оредеж, ее затянуло подводное течение.

Очевидцы поняли, что произошло, бросились на помощь, но найти женщину уже не смогли. Источник отметил, что тело женщины все еще не нашли.

Ранее четверо рыбаков утонули на реке под Самарой. Тела погибших мужчин 1942, 1950, 1954 и 1966 годов рождения обнаружили спасатели ГКУ «ПСС Самарской области».

В Липецке семилетний мальчик спас своего тонущего друга, за что был удостоен награды от губернатора области Игоря Артамонова.