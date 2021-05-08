Спасатели в Камчатском крае в связи с наступлением вечера временно прекратили поиски пропавшего вертолета Ми-2. Об этом со ссылкой на источник сообщил Life.

На борту вертолета, по предварительным сведениям, находились два человека: пилот и директор одной из местных туристических баз. Винтокрылая машина вылетела из города Елизово в сторону реки Островной и в назначенное время не вышла на связь, сообщили ранее «360» в региональном главке МЧС.

Изначально в СМИ сообщали, что пропал вертолет Ми-8, принадлежавший частному лицу. Но в МЧС сообщили, что речь идет о вертолете Ми-2, выполнявшем коммерческий рейс. Согласно данным на сайте ведомства, помимо двух человек, на борту находилось около 200 килограммов груза. Вместе со спасателями к поискам подключились и работники предприятия, чей вертолет пропал со связи. Они обследовали маршрут, по которому он двигался, облетев местность на двух поисковых вертолетах, но ничего не обнаружили.

Дальневосточное управление СК на транспорте проводит проверку, сообщил «Интерфакс». Поиски вертолета продолжатся с рассветом.