Похожий на гранату предмет нашли у входа в косметологический центр в Москве | 360°

24 октября 2022, 15:51
Похожий на гранату предмет нашли у входа в косметологический центр в Москве
Источник «360»: предмет, похожий на гранату, нашли возле медцентра в Москве
Предмет, похожий на гранату, обнаружили у входа в косметологический центр на улице Академика Волгина . О ЧП сообщил источник «360».
По его данным, подозрительный предмет лежал рядом с калиткой у входа в клинику. Официально эти данные пока не подтвердили. Все обстоятельства и подробности ЧП уточняются.
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Ранее предмет, похожий на ржавую гранату Ф-1, обнаружили у входа в банк на Волоколамском шоссе в Москве.
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