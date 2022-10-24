Похожий на гранату предмет нашли у входа в косметологический центр в Москве | 360°

Эксклюзив 24 октября 2022, 15:51 Похожий на гранату предмет нашли у входа в косметологический центр в Москве Источник «360»: предмет, похожий на гранату, нашли возле медцентра в Москве РИА "Новости"

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Предмет, похожий на гранату, обнаружили у входа в косметологический центр на улице Академика Волгина . О ЧП сообщил источник «360».

По его данным, подозрительный предмет лежал рядом с калиткой у входа в клинику. Официально эти данные пока не подтвердили. Все обстоятельства и подробности ЧП уточняются.

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Ранее предмет, похожий на ржавую гранату Ф-1, обнаружили у входа в банк на Волоколамском шоссе в Москве.

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