Похожий на гранату предмет обнаружили у входа в банк на Волоколамском шоссе в Москве — источник | 360°

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Похожий на гранату предмет обнаружили у входа в банк на Волоколамском шоссе в Москве — источник

Источник «360»: похожий на гранату предмет обнаружили у входа в отделение банка в Москве

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Предмет, похожий на гранату Ф-1, обнаружили на Волоколамском шоссе возле входа в офис Сбербанка, сообщил источник «360» в экстренных службах Москвы. По его данным, здание и подходы к нему оцепили.

Источник уточнил, что подозрительный предмет, похожий на гранату, обнаружили у фонарного столба примерно в четырех метрах от дома № 13, у входа в отделение банка. По предварительным данным, граната ржавая, без запала, добавил собеседник «360». По его информации, эвакуацию на месте не проводят.

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Официально информацию о ЧП пока не подтвердили. Подробности уточняются.

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