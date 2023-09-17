Эксклюзив 17 сентября 2023, 12:43 Похожий на гранату Ф-1 предмет нашли на стоянке в Москве Похожий на гранату Ф-1 на растяжке предмет обнаружили на автостоянке в Москве РИА «Новости»

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На автостоянке на Юрловском проезде в Москве обнаружили предмет, похожий на растяжку с гранатой Ф-1. Об этом «360» сообщил источник.

Напоминающий снаряд подозрительный предмет заметил пришедший на стоянку мужчина. Он вызвал оперативные службы.

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Прибывшие на место ЧП специалисты убедились, что находка визуально схожа с гранатой Ф-1. Предохранительная скоба, отошедшая от взрывателя, держится на проволоке.

Ранее в городе Россошь Воронежской области трое мужчин погибли при детонации гранаты в частном доме. Также сообщали о двух получивших травмы при взрыве. Все пятеро жили в одном доме. Правоохранители предполагают, что причиной инцидента стало небрежное обращение с боеприпасом.